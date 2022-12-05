В Тюменской области третий день ищут 15-летнюю девочку

В Тобольске разыскивают 15-летнюю девушку. Фото: соцсети.

В Тобольске 2 декабря ушла из дома Мадина Саина, 2007 года рождения. В апреле 2022 года девушка, ученица школы № 15, уже уходила из дома, её благополучно нашли.

Девушке на вид около 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, длинные чёрные волосы. При выходе из дома была одета в вязаную шапку, коричневую куртку, белые штаны, черные ботинки.

Ко всем, кто обладает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам: +7-904-888-74-38, 112.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени благополучно нашли девушку, о которой три недели не было никаких вестей.