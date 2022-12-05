В Тюменской области выдали права мужчине с психическим расстройством

В Тюменской области права выдавали алкоголикам и психически неуравновешенным. Фото: Андрей Новиков

В Уватском районе Тюменской области после проверки прокуратуры изъяли права у водителей, которые не должны были их получить в законном порядке по медицинским показателям.

Районная прокуратура провела проверку законности выдачи водительских удостоверений 25 местным жителям, состоящим на учете нарколога, психиатра, имеющим алкогольную зависимость и даже психическое расстройство.

Один из жителей района с 1994 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «олигофрения». При этом у мужчины есть водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «А», «В», «М», действительное до 2029 года.

У жителя поселка Туртас, который с 2022 года состоит на учете у врача – психиатра-нарколога с диагнозом «пагубное употребление стимуляторов», есть водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «С», «М», действительное до 2032 года.

Наличие заболеваний такого вида препятствует управлению транспортными средствами и создает реальную угрозу жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного движения, так как может привести к дорожно-транспортному происшествию.

По иску прокуратуры суд изъял права у 25 жителей района.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Сладковском районе в аварию попал пьяный водитель, которого уже трижды судили за пьяное вождение.