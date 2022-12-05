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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:02

Александр Моор поздравил тюменцев с Днем добровольца

В Тюменской области тысячи волонтёров
Иван Литвинов
Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днём волонтёра

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с Днём волонтёра

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области поздравил всех причастных земляков с Днём добровольца. Александр Моор отметил, что роль волонтёрской деятельности значительно усилилась во время коронавирусной пандемии. А с начала специальной военной операции тысячи тюменцев стали добровольцами.

«Тысячи человек в нашем регионе занимаются волонтерской деятельностью. Очень важно, что ряды волонтеров всё чаще пополняет наша молодежь. Для многих ребят это становится настоящей школой гражданской активности, патриотизма и человечности. Искренне благодарю каждого волонтера за бескорыстный вклад в развитие региона и страны, внимание к проблемам и бедам окружающих вас людей», – написал Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, кто может стать волонтёром.