В Тюменской области в ночном пожаре погиб мужчина

В поселке Нижняя Тавда в пожаре погиб мужчина. Фото: группа Вконтакте "Противопожарная служба Тюменской области".

В Тюменской области в час ночи 5 декабря жители села Нижняя Тавда увидели огонь в одном из домов. По вызову приехал пожарный расчет № 22 из посёлка Тукман.

Огонь полыхал на площади 64 квадратных метра. Один человек погиб. От огня пострадала женщина 1981 года рождения.

Причину пожара сейчас устанавливают.

На пожаре пострадала женщина 1981 года рождения. Фото: группа Вконтакте "Противопожарная служба Тюменской области".

Всего за прошедшую неделю на пожарах погибли 2 человека, 3 пострадали, пожарные выезжали на вызовы 10 раз.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, как в тюменской Зареке сгорели два автомобиля и гараж.