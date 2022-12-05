Тюменскому священнику Макаронного патриархата не разрешили иметь в паспорте фото с дуршлагом на голове

В Тюмени пастафарианцу не выдали паспорт.

Житель Тюмени владимир С. подал заявление на замену паспорта, вместе с которым предоставил фотографию, где он запечатлён с дуршлагом на голове. После того как у него не приняли такую фотографию, мужчина обратился в суд.

В суде Владимир С. рассказал, что на самом деле он является священником Русской Пастафарианской Церкви Макаронного патриархата, а потому дуршлаг – наиболее естественный головной убор для него.

Ленинский районный суд решил, что истцом не было предоставлено доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головного убора такого вида.

В выдаче документа ему было отказано.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, как студент из Ганы, учившийся в одном из местных вузов, рассказывал сокурсникам о своей религии. За религиозную деятельность его отправили на родину.