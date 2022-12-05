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НовостиАвто5 декабря 2022 2:15

В Тюмени реставрировать деформационные швы на мосту через Туру будут до середины декабря

Возможны затруднения движения
Иван Литвинов
Работы на мосту через Туру продлятся до середины декабря

Работы на мосту через Туру продлятся до середины декабря

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На тюменской объездной начались работы по реконструкции деформационных швов на мосту через Туру. В главном управлении строительства Тюменской области предупредили, что в утренние часы это можешь вызвать затруднение движения на внутреннем радиусе Обхода, так как для проведения работы перекрыта одна из полос.

Замена границ деформационных швов повысит срок службы моста. А автовладельцы перестанут их замечать во время проезда по мосту.

Деформационные швы станут менее заметны для автолюбителей.

Деформационные швы станут менее заметны для автолюбителей.

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

- Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился, - рассказал директор фирмы-подрядчика Евгений Проскуряков.

Работы, проводимые в рамках текущего обслуживания моста, продлятся до середины декабря. В конце ноября точно такие же работы сделали и на внешнем радиусе объездной дороги.

В главном управлении строительства региона попросили водителей выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что работы на внешнем радиусе обхода должны были закончиться 5 декабря. Подрядная организация успела сделать это раньше.