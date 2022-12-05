В Тюмени реставрировать деформационные швы на мосту через Туру будут до середины декабря

Работы на мосту через Туру продлятся до середины декабря Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

На тюменской объездной начались работы по реконструкции деформационных швов на мосту через Туру. В главном управлении строительства Тюменской области предупредили, что в утренние часы это можешь вызвать затруднение движения на внутреннем радиусе Обхода, так как для проведения работы перекрыта одна из полос.

Замена границ деформационных швов повысит срок службы моста. А автовладельцы перестанут их замечать во время проезда по мосту.

Деформационные швы станут менее заметны для автолюбителей. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

- Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился, - рассказал директор фирмы-подрядчика Евгений Проскуряков.

Работы, проводимые в рамках текущего обслуживания моста, продлятся до середины декабря. В конце ноября точно такие же работы сделали и на внешнем радиусе объездной дороги.

В главном управлении строительства региона попросили водителей выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что работы на внешнем радиусе обхода должны были закончиться 5 декабря. Подрядная организация успела сделать это раньше.