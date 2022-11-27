Аграрии Тюменской области вовсю готовятся к новому сельскохозяйственному году Фото: Татьяна Коркина

Уборочная кампания завершена в Тюменской области, и земледельцы уже начали подготовку к следующему сельскохозяйственному году. Поставщики имеют на своих складах в Тюменской области запчасти на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей.

- Уже сейчас предприятия ведут дефектовку техники, заключают контракты на поставку запчастей. У поставщиков есть большой запас запчастей на своих складах, - сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Тюменские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай зерновых культур - около двух миллионов тонн зерна. Впервые в передовики вырвались исетские полеводы, которые собрали более 200 тыс. тонн, при урожайности 39 центнеров с га. Самый большой валовой сбор зафиксирован в Ишимском районе - 288 тыс. тонн. Собрать вовремя и с надлежащим качеством выращенное зерно помогла техника, которая в регион поступает вовремя. - Техника как поступала, так и поступает, несмотря на санкции.

К примеру, картофелеводы заказывали трактор в Германии еще в конце 2021 года. Он поступил вовремя. Всего предприятия Тюменской области по итогам 2022 года приобрели техники на 11 процентов больше, чем в предыдущем году, на общую сумму более 3 миллиардов 870 миллионов рублей, - рассказал директор регионального департамента АПК.

КСТАТИ

Минсельхоз РФ разработал новую программу поддержки овощеводов и картофелеводов. В Тюменской области в связи с этим началась работа по формированию нормативно-правовой базы. С начала 2023 года фермеры могут обращаться за поддержкой.

- За дополнительной поддержкой овощеводы, картофелеводы могут обращаться в департамент АПК или в управление муниципалитетов. Средства выделяются серьезные. Тюменская область стабильно производит овощи, Астрахань только обгоняет нас по арбузам. Эта госпрограмма даст новый импульс развития овощеводства, - уверен заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.