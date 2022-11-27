В Тюменской области торжественно открыли племенной репродуктор индейки Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В регионе открыли племенной репродуктор индейки второго порядка компании «Дамате» мощностью 12 млн яиц в год. Проект введен в строй в Исетском районе. Торжественный пуск предприятия состоялся во время совещания по развитию животноводческой и птицеводческой отраслей, а также отечественной селекции и генетики, которое провел по видео=конференцсвязи президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сообща нажав символическую кнопку, новое инновационное птицеводческое предприятие, с одобрения Владимира Путина, запустили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

Племенной репродуктор второго порядка - предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Инвестиционный проект компании «Дамате», реализуемый в Исетском районе, предусматривает запуск десяти птицеводческих площадок, а также строительство комбикормового завода мощностью десять тонн в час и элеватора на двадцать тысяч тонн хранения. Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года. Ввод в строй современного племенного репродуктора индейки - важное событие для отечественного птицеводства, отметил глава Минсельхоза.

- Открытие этого объекта показывает, что реализация значимых инвестпроектов, в том числе направленных на увеличение темпов импортозамещения в АПК, у нас продолжается. В целом агропромышленный комплекс планомерно развивается, - сказал Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что для увеличения производства инкубационного яйца и снижения рисков в мясном птицеводстве с этого года возмещается до 20 процентов затрат на создание и модернизацию репродукторов в птицеводстве. Репродуктор «Дамате» может получить такую поддержку.