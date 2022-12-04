Студенты из Тюмени участвуют в конкурсе «Молодые лица страны - Мисс и Мистер Студенчество России-2022» Фото: Татьяна Коркина

Молодые тюменцы - Ариана Гайнуллина и Давид Кинкадзе - представят область на конкурсе «Молодые лица страны - Мисс и Мистер Студенчество России-2022». Студенты будут соревноваться в интеллекте, творчестве и спорте.

Как сообщает Мегатюмень, конкурс проходит в два этапа. Сначала участники напишут эссе и порассуждают на заданную тему, а в финале расскажут о себе и профессии, поделятся достижениями, а также продемонстрируют таланты в разных сферах искусства.

Гала-финал пройдет 6 декабря, на мероприятии станут известны имена лучших. Оценивать студентов будут общественные деятели, спортсмены, призеры международных и российский фестивалей и конкурсов. В этом году участвуют 56 победителей региональных этапов от 18 до 25 лет.