Уровень зарплат тюменских врачей превышает 101 тысячу рублей Фото: Татьяна Коркина

Тюменские врачи зарабатывают больше своих коллег по России. Статистику Росстата за девять месяцев 2022 года приводит «Вслух.ру».

Уровень зарплат тюменских медработников занимает третье место в УрФО. В Уральском федеральном округе уровень зарплат тюменских врачей уступают северным округам – ЯНАО и ХМАО.

Так, средняя зарплата врачей и работников медицины с высшим образованием в Тюменской области равна 101 тысяче рублей. В среднем по России она составляет 95 тысяч 365 рублей. На Ямале врачи зарабатывают 222 тысячи 855 рублей, в Югре около 150 тысяч.

Средний медицинский персонал в Тюменской области равен 51 тысяче 382 рубля. Зарплаты в УрФО колеблются от 36 тысяч 495 рублей до 119 тысяч 93 рублей в месяц. В России эта позиция равна 47 тысяч 666 рублей.

Средняя зарплата младшего медицинского персонала в России была 40 тысяч 394 рубля, в Тюменской области – 49 тысяч 79 рублей в месяц.