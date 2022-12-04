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НовостиОбщество4 декабря 2022 7:15

Сестра убитой Насти Муравьевой прокомментировала публикацию фотографий с места преступления

Татьяна Муравьева ошеломлена сложившейся ситуацией
Виктория Терина
Сестра убитой в Тюмени Насти Муравьевой прокомментировала фотографии из материалов СК

Сестра убитой в Тюмени Насти Муравьевой прокомментировала фотографии из материалов СК

Фото: Вадим Бегун

Сестра убитой 8-летней Насти Муравьевой прокомментировала публикацию официальных протоколов и фотографий с места преступления и судебно-медицинской экспертизы тела девочки из уголовного дела.

Её слова цитирует «Наш Город». Татьяна Муравьева ошеломлена сложившейся ситуацией. Девушка отметила, что считает данный действия неправомерными.

- Я в шоке. Сейчас Следственный комитет ведет проверку появления этих фото. Видела, что на канале, где были опубликованы фотографии и документы, были удалены комментарии тех, кто спрашивал - с какой целью все эти подробности появились в свободном доступе, - отметила Татьяна.

Ранее Елена Шихова, адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой, поясняла, что вынудило ее опубликовать данные материалы.

- Я долго думала над тем, стоит или нет это показывать. Но таким же вопросом я задавалась, когда проходило рассмотрение в суде. И тогда я решила, что присяжные должны это увидеть, только потому, что так они смогут понять то, что все улики являются фальсификацией, - поясняет она.

Напомним, девочка пропала 30 июня 2021 года. Настю искали волонтеры, неравнодушные горожане, профессиональные поисковики, а также водолазы. Позже тело девочки обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5.