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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:25

Тюменцы устроили давку из-за розыгрыша призов в гипермаркете «Лента»

Очередь начиналась уже у входных дверей магазина
Виктория Терина
Тюменцы устроили давку из-за розыгрыша призов в гипермаркете «Лента». Фото: Густаво Зырянов / АиФ

Тюменцы устроили давку из-за розыгрыша призов в гипермаркете «Лента». Фото: Густаво Зырянов / АиФ

В ТЦ «Лента» покупатели устроили давку из-за розыгрыша подарков. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. Гипермаркет стал настоящим "полем боя", набилось столько народу, что невозможно было войти внутрь. Каждый надеялся, что удача ему улыбнется и домой они уйдут с подарками, в числе которых был телевизор.

Акция действовала в трех магазинах, по ее условиям, активные покупатели, которые потратили за раз больше двух тысяч рублей, получали купон для участия в розыгрыше. Одна из покупательниц отметила, что телевизор не стоил такого ажиотажа и давки, какой устроили тюменцы, ради его получения. Давка начиналась уже у входных дверей гипермаркета.

Выяснить подробности инцидента у руководства торгового комплекса не удалось.