Фото: Мультицентр «Моя территория»

Для Ишимцев проведут двухдневный интенсив по развитию лидерских навыков. Молодежь Ишима может подать заявку на участие в лидерской программе «В топе». Регистрация открыта до 6 декабря.

Программа проводится для жителей Ишима в возрасте от 14 до 35 лет, реализующих социально значимые инициативы, и активных деятелей молодежных сообществ. В первый день эксперт Мария Чумак расскажет о лидерстве в Тюменской области, участники пройдут тренинг по выстраиванию коммуникаций, выявлению и развитию инициативности. Также будут решать кейсы по формированию проектной команды и оформлять план реализации своей будущей идеи. Во второй день эксперт Виктория Просвирнина проведет для участников мини-хакатон по наполнению своей идеи с первого дня, доработают список необходимых ресурсов, форматов и смогут презентовать свою идею экспертной комиссии.

В финале программы определят топ-10 лидеров, победители получат брендированные подарки и поддержку в реализации и продюсировании собственных инициатив от команды мультицентра «Моя территория».

Отличившиеся участники получат билет на закрытую вечеринку для лидеров в мультицентре «Моя территория», которая пройдет в декабре.

- В Ишиме живут талантливые молодые люди, они развивают наш город. Данная программа даст возможность прокачать свои навыки, заявить о себе и реализовать свою инициативу - комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.