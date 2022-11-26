Новые машины «скорой помощи» доставили лекарства 700 жителям сельской местности Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Этим летом в автопарк Областной больницы №12 поступили четыре новых автомобиля «Лада Ларгус», закупленные в рамках программы «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, машины распределили между 12-й заводоуковской больницей и филиалом Упоровской районной больницы. Практически сразу же автомобили прошли процедуру брендирования, поэтому сейчас у них есть единый корпоративный стиль «Служба здоровья».

По словам начальника службы амбулаторно-поликлинической помощи Алексея Речкина, основная нагрузка на новые авто легла для оказания неотложной медицинской помощи населению. Машины доставляют педиатров до маленьких пациентов, заболевших и находящихся дома. Также автомобили помогают проводить диспансерный осмотр пациентов-инвалидов и тех, кому сложно добраться до поликлиники или ФАП.

- Мы доставляем на них медицинских работников в населенные пункты для проведения профилактических медицинских осмотров, а также лекарственные препараты маломобильным пациентам. Жителям отдаленных территорий теперь не требуется ехать в районный центр для получения льготных лекарственных препаратов, - рассказал Алексей Речкин.

С августа 2022 года по ноябрь 2022 года автомобили обслужили почти 6 тысяч вызовов неотложной формы и доставили лекарства 700 жителям сельской местности.

Как отметил Алексей Речкин, с учетом покрытия территории обслуживания ОБ№12, а это два крупных района области, транспортный вопрос остается актуальным.

- Но прибытие сразу 4 машин, это серьезное подспорье медикам, для оказания быстрой, доступной, а самое главное качественной помощи населению, - заключил врач.