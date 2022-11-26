Тюменские школьники поучаствовали в онлайн-олимпиаде при поддержке «дорожного» нацпроекта Фото: Татьяна Коркина

Тюменские школьники приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая прошла при поддержке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на то, что олимпиада была рассчитана на три недели, из-за большой популярности и высокой социальной значимости сроки увеличили ещё на неделю.

Олимпиада проводится третий год подряд. Задания проводятся для возрастных групп: одна– для начальной школы, другие – для школьников среднего звена. Однако малыши могут проходить олимпиаду вместе с родителями. По словам мамы тюменского школьника Екатерины Созоновой, вместе с сыном они выполняли задания олимпиады «Безопасные дороги» вот уже во второй раз.

- В 2022 году он пошёл в новую школу, поэтому важно было проговорить сценарии поведения на дороге и во дворе. Были и задания для велосипедистов, что для нас очень актуально. Здорово, то такая Олимпиада есть! Она очень помогает молодым родителям, - говорит женщина.

Как отметил заместитель председатель правительства РФ Марат Хуснуллин, снижение аварийности на дорогах – это задача, заложенная в национальную цель «Комфортная и безопасная среда для жизни», а в особом приоритете – детская безопасность.

- Проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1–9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем, - отметил он.

Организаторами онлайн-олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».