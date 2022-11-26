Новый ФАП, открывшийся в феврале в Плеханово, пользуется спросом у населения Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 3,5 тысяч посещений зарегистрировали в фельдшерско-акушерском пункте в селе Плеханово, который открылся в феврале 2022 года. Новый ФАП построили в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в Плеханово живут 292 человека: 249 взрослых (из них около 70 пенсионеров) и 43 ребенка. Люди пожилого возраста особенно по достоинству оценили новый ФАП. По их словам, старшему поколению часто приходится туда обращаться: «то давление высокое, то спину прихватит».

- Ездить в больницу районного центра каждый раз неудобно и затратно. Раньше наш ФАП был деревянным да стареньким, больше 20 лет наш фельдшер, Светлана Кузубова, в нем отработала. Придешь утром, печка топится, вода уже принесена, фельдшер на месте. Нам хорошо, конечно, а ей сколько сил приходилось на это тратить. Сейчас сравнения нет! Тепло, светло, уютно, ни дров, ни фляг с водой. И нам приятно, и фельдшеру в радость! – говорят пенсионеры.

С посещением ФАПа выросли показатели диспансеризации, профосмотров и вакцинации. Например, около 89% населения Плеханово вакцинированы от ковида, а сейчас продолжают вакцинироваться от гриппа. В ФАПе появились возможности подключить диагностические аппараты – передвижной флюорограф и маммограф для проведения исследований прямо на месте.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2020 году современный модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Старый Каишкуль Ярковского района. Это труднодоступная территория вдали от районного центра, а до ближайшего крупного населенного пункта около 10 км.