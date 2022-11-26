В Тюмени при поддержке властей откроется новый туристско-информационный центр

Фото: ООО "Подари маркет"

В Тюмени откроется новый туристско-информационный центр, который при поддержке властей реализовала компания «Подари Маркет». Современное пространство – «Тюменский дом подарков» - появилось на ул. Республики, 5, и каждый здесь найдет сувенирку и подарок на память. Свои изделия представили более 300 предпринимателей и самозанятых из Тюменской области, Ямала и Югры.

В ассортименте, который предлагают гостям: мармелад с ягелем, ремесленный шоколад от Югорской экофабрики, пряники тюменского хлебокомбината «Абсолют» и тобольских мастеров, конфеты кондитерской фабрики «Квартет», косметика, толстовки, футболки, сувениры от VisitTyumen и многое другое. Здесь же можно купить мясную продукцию Ялуторовского мясокомбината и рыбную – от индивидуальных предпринимателей из Салехарда. Можно прикупить и икру сибирского осетра, выращенного в Исетском районе.

По словам директора предприятия Никиты Фоминцева, в туристско-информационном центре работает бар «Сытый мамонт», где можно попробовать деликатесы, которые продаются в магазине, а также десерты с необычными топингами. Самый яркий пример – чизкейк с вареньем из сосновых шишек. Тут же можно перекусить жареной сибирской корюшкой, попробовать уху из местной рыбы, а также напитки завода «Очаково» и компании Fizzberry, иван-чай агрофабрики «Русич».

На цокольном этаже работает ярмарка мастеров, где можно приобрести изделия ручной работы из бересты, кости, камня, войлока.

Праздничное открытие центра запланировано на 10 декабря, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.