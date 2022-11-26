Новые автомобили скорой помощи обслужили более 900 вызовов за два месяца Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 900 вызовов обслужили новые автомобили скорой помощи «Газель Некст», которые поступили в сентябре 2022 года в автопарк Областной больницы №14 в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, за счет средств областного бюджета были закуплены четыре новеньких автомобиля.

Благодаря качественному современному оборудованию, которым оснащены автомобили, фельдшеры могут оказывать экстренную медицинскую помощь на догоспитальном этапе. В машинах есть все необходимое для мониторинга состояния пациентов и поддержания жизненно важных функций организма, а просторный салон обеспечивает комфортную работу медикам.

За текущий период в первичное сосудистое отделение областной больницы №4 Ишима, куда направляют пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, доставлены 12 пациентов. При работе с ними важно оказать медицинскую помощь как можно быстрее, ведь именно первые минуты и часы становятся решающими относительно дальнейшего прогноза для жизни и здоровья человека.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в мае 2022 года медики получили в пользование 16 новых машин скорой помощи. По словам губернатора региона Александр Моора, автомобили современные и надежные: они укомплектованы всем необходимым оборудованием.

– По статистике, в Тюмени и Тюменском районе бригады ежесуточно оказывают помощь 500 и более пациентам. Автомобили службы 03 работают интенсивно, за пять лет они вырабатывают свой ресурс. В скором времени новые машины выйдут на линию, – пообещал в социальных сетях глава региона.