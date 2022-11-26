В Тюменской области подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов подвел итоги реализации планов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, в 2022 году отремонтировано более 600 км дорог, четверть из которых – в рамках нацпроекта. Благодаря приведению дорог в нормативное состояние, повышается безопасность дорожного движения.

По словам Павла Перевалова, с 2022 году благодаря нацпроекты в Тюменской области зашли на разработку и внедрение проекта Интеллектуальной транспортной системы региона. Комплексная система состоит из многих компонентов: парковочное пространство, система мониторинга состояние автодорог, система управления трафиком.

- Развитие данных систем позволяет жителям области планировать время в пути. Это касается автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Даже при растущем автомобильном трафике сохраняются комфорт и безопасность движения, - отметил Павел Перевалов.

Начальник управления ГИБДД УМВД по Тюменской области Андрей Миллер отметил, что в регионе сохраняется тенденция к снижению тяжести последствий при ДТП. По этому показателю Тюменская область занимает одну из лучших позиций в УрФО. По его словам, с начала 2022 года в регионе зафиксировано более 2 тысяч ДТП с пострадавшими, погибло 129 человек.

- Это с учёном ДТП, которые произошли в минувшие выходные. Более 2700 участников дорожного движения травмированы, - рассказал Андрей Миллер.

Власти и Управление ГИБДД вместе работают над реализации планов нацпроекта. Во время контроля дорожного движения инспекторы выявляют отклонения на улично-дорожной сети.