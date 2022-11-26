В Тюменской области планируется производить крепежные изделия и кладочную сетку Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

В Тюменской области инвесторы представили бизнес-идеи по организации трех производств в сфере промышленности в Тюмени. Планируется, что объем вложений в экономику Тюменской области составит более 1 млрд рублей, сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

Одна из производственных компаний намерена импортозаместить китайскую продукцию. Предприятие планирует производить крепежные изделия, металлический профиль и кладочную сетку в объеме 5,3 тысяч тонн в год. Под производственные помещения уже куплен земельный участок. В результате реализации проекта к 2024 году будет создано 112 рабочих мест. Объем инвестиций – 960 млн рублей.

Ещё одно крупнейшее промышленное предприятие Тюменской области планирует выпускать новую продукцию для строительной и нефтегазовой отраслей. Для покупки высокотехнологичной линии по изготовлению сварной двутавровой балки и гнутого швеллера организация вложит в проект 60 млн рублей. Потенциальными заказчиками могут стать крупнейшие российские компании: «СИБУР», «Роснефть», «Газпром». Планируется создать 22 рабочих места.

Автосервисная тюменская компания увеличит производственные мощности по ремонту и восстановлению агрегатов для транспортных средств и спецтехники. Объем инвестиций – 20 млн рублей, будет создано 5 рабочих мест.

Все проекты уже получили рекомендации от экспертов, поэтому они будут включены в Реестр инвестиционных проектов с целью комплексного сопровождения и получения государственной поддержки в форме предоставления льготного инвестиционного займа. Реализация проектов позволит создать в Тюменской области 139 новых рабочих мест.