В Тюменской области успешно реализуется государственная программа «Земский доктор» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В нижнетавдинской больнице №15 с успехом реализуется государственная программа «Земский доктор», которая работает уже не первый год. Благодаря господдержке медицинскому учреждению удается привлекать медицинские кадры на село, ведь обеспечение больниц квалифицированными кадрами – одно из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Каждый год в медучреждение устраиваются работать молодые специалисты. Один из них – врач-рентгенолог Михаил Погореленко. О том, что он станет врачом, Миша задумался в студенчестве, когда учился в Тюменском государственном медицинском университете. Окончив его, молодой врач отработал в областной больнице №2, получал неоценимые знания, которые можно получить только от опытных квалифицированных врачей.

По словам рентгенолога, эта деятельность ему нравилась во время обучения, ведь одно из основных качеств этой специальности – ответственность. Получив снимки, доктор описывает их и делает по ним врачебное заключение о состоянии здоровья пациента.

- Я врач-консультант, от моих выводов зависит тактика лечения. Это очень ответственная задача. Я ни разу не пожалел о своем выборе. Осознание того, что моя работа помогает людям, греет душу и заставляет не останавливаться на достигнутых успехах, - говорит врач.

Четыре года назад Михаила пригласили на работу в нижнетавдинскую больницу, предложили подъемные по программе «Земский доктор» и служебное жилье. Сейчас он мечтает о том, чтобы в больнице появился компьютерный томограф, тогда у жителей Нижнетавдинского района появится возможность получить полный комплекс обследований.