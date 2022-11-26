Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с предпринимателями из Тюменской области Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в Узбекистане, где презентовала свои товары и услуги представителям Торгово-Промышленной палаты Самарканда и местного хокимята. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексея Ергалиева, у тюменских предприятий есть хорошие шансы в сложный период найти партнеров и поучаствовать в развитии Самарканда.

- Местные говорят: «Мы маленький ребенок, который сейчас учится ходить, приобретает друзей и учится жить по-другому. Но этот ребенок очень быстро растет. И дружить лучше начинать сейчас, - говорит Алексей Ергалиев.

В Самарканде широко развита легкая промышленность. Сегодня только в направлении хлопчатобумажной ткани работает 529 предприятий, а производством и продажей мебели занимаются более 3 тысяч компаний. Также работают пять заводов, которые производят автомобили и автобусы, а аграрии отправляют на экспорт около 60% своей продукции.

С 1 января 2023 года правительство снижает для предпринимателей НДС с 15% до 12%. А география инвесторов – более 20 стран. Как отметил Алексей Ергалиев, китайские предприниматели запустили целый кластер в области металлургии. Они активно занимаются переработкой горного камня и превращают его в благородный мрамор и гранит.

- Скоро будут завершены работы по прокладке прямой железнодорожной ветки в Китай. Эти факторы очень серьезно способствуют развитию региона, - привел пример Алексей Ергалиев.

Напомним, с 15 по 18 ноября предприниматели Тюменской области находились в Узбекистане с бизнес-миссией. Поездка организована Центром поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке Торгово-Промышленной палаты Тюменской области.