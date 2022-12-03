Тюменская компания планирует выйти на международный рынок с партией агрохимикатов Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Тюменская компания «Эврика Агро», которая в 2021 году стала производить опытные партии агрохимикатов, планирует вывести продукцию, в том числе, и на международный рынок. Как сообщили в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области», продукция представляет собой гумино-минеральное удобрение, которое является стимулятором-адаптогеном для всех видов растений, и широко применяется в сельском хозяйстве.

Как рассказала учредитель компании Валентина Грехова, специалисты уже провели комплекс мероприятий, который включает научные исследования, эксперименты, изыскания и производство опытных образцов продукции, зарегистрирован паспорт безопасности. Всё это позволит компании в будущем увеличить объемы производства и получить дополнительную прибыль.

При помощи государственной поддержки центра «Мой бизнес» компания получила услугу «Содействие в получении разрешительной документации, в том числе проведении сертификации, декларировании, аттестации, иных услуг, включая проведение исследований, испытаний и оценок соответствия».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», сублимированные (метод консервирования, при котором из продуктов удаляется влага. – Прим. ред.) лесные ягоды, грибы, овощи в порошках, дробленые и целые сублимированные продуты питания и напитки планирует выпускать фабрика здоровой еды GreenHouse компании «Грин Лайф». Строительство цеха уже началось в индустриальном парке «Боровский», инвестор получил разрешение на возведение производственных зданий. До конца 2024 года планируется создать 40 новых рабочих мест.