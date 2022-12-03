В Тюменской области выбирают Студсовет на 2023 год

Фото: группа Студсовет72 Вконтакте

Регистрация кандидатов в четвертый созыв Студенческого совета началась в субботу 3 декабря. В выборах принимают участие студенты обучающиеся колледжей, техникумов и вузов региона с организаторскими способностями и активной жизненной позицией.

Чтобы подать заявку на участие, нужно подать заявку в группе «Студсовет72» в соцсети Вконтакте и предъявить студенческий билет.

До 23 декабря кандидаты в Студсовет должны рассказать в видеоформате о своей деятельности и планах по развитию студенчества. По правилам ролик должен быть опубликован на личной странице кандидатов с хештегами #ВыборыССТО2023 и #СтудСовет72.

А уже 25 декабря кандидатам предстоит поучаствовать в мастер-классах, пройти тестирование на уровень компетенций и решить кейсы для оценки взаимопомощи в команде. Оценивать кандидатов в Студсовет будут эксперты и асессоры, - пишет Мегатюмень.

30 студентов с максимальными баллами будут участвовать в дебатах на телевидении и студенческом голосовании в рамках финального этапа. Всего 15 человек станут членами Студсовета Тюменской области на 2023 год.

Церемония награждения пройдет в День студента, 25 января 2023 года.

Председатель Студенческого совета области 2022 года Динара Канаева, считает, что эти выборы — шанс каждого студента проверить свои силы и достичь новых вершин.

- Благодаря Студсовету области ребята знакомятся с обучающимися разных учебных заведений, находят друзей и реализуют свой потенциал. В этом году наш созыв воплотил множество проектов, и мы хотим собрать команду ребят, которые приумножат наши результаты в предстоящем году. — рассказала Динара.