В Тобольском районе за 325 млн рублей построят санаторий с термальной скважиной Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тобольском районе на месте бывшего детского лагеря «Радужный» построят современный санаторий с термальной скважиной. Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, стоимость проекта составит 325 млн рублей, будет создано 62 новых рабочих места.

Идею реновации бывшего детского лагеря презентовал гендиректор предприятия Вячеслав Пупов на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства в августе 2022 года. В здании, который купили в результате аукциона регионального имущества, уже начался ремонт.

Реновация пройдет в два этапа. Для запуска первой очереди оздоровительного центра на 50 мест отремонтируют два спальных корпуса, столовую, медицинское отделение, котельную, коммунальные и инженерные сети. Также инвестор хочет запустить термальную скважину, построить бассейн, благоустроить территорию и оснастить всем необходимым спальные корпусы. После этого построят вторую очередь центра – три корпуса на 75 мест. Закончить реновацию планируется до 2027 года.

Чтобы реализовать первую стадию проекта, Инвестагентство Тюменской области в ноябре 2022 года компании предоставлен займ в размере 50 млн рублей. Посещать новый оздоровительный центр смогут не только жители и гости Тюменской и близлежащих областей, Югры и Ямала, но и других регионов страны.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень» лагерь «Радужный», расположенный в Малозоркальцевском поселении, долгое время находился в списке областного проекта «Объекты реновации». Медотделение санатория будет работать с болезнями органов дыхания, ЖКТ, гинекологии, кожи, костно-мышечной, нервной системы, ЛОР-органов, системы кровообращения. Одно из основных направлений санатория - разгрузочно-диетическая терапия.