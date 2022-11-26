В Тюменской области задумались над производством гелеобразователя на основе гуаровой камеди Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Инвестора, который готов создавать производство гелеобразующего агента на основе гуаровой камеди, ищут в Тюменской области. Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, прогнозируемый объем инвестиций составит 1-1,5 млрд рублей.

Гуар – это однолетнее тропическое бобовое растение, а гуаровая камедь – растительный полимер, гелеобразователь, который получают с помощью экстракции из семян растения. Сейчас гуаровая камедь полностью импортируется в Россию из Индии и других стран. Она активно применяется в пищевой промышленности, косметологии, фармацевтике и в нефтегазовой отрасли. Причем её стоимость гораздо ниже, чем стоимость других загустителей.

Больше всего гуаровая камедь применяется в нефтебуровой промышленности как один из основных компонентов в жидкостях для гидроразрыва пласта (его используют крупные нефтегазодобывающие предприятия). Для развития Тюменской области недропользование – приоритетная отрасль, и такой способ позволяет эффективнее использовать месторождение нефти.

Оставшийся при производстве гуаровой камеди гуаровый шрот может использоваться для корма птиц и животных, так как содержит высокий процент протеина. А он, в свою очередь, по своим характеристикам превосходит показатели соевого.

Власти обещают оказать поддержку инвестору, который займется производством гелеобразующего агента, и привлечь финансирование, в том числе, по льготной ставке 1-3% сроком на пять лет.

- СПИК предусматривает получение права на снижение ставок по налогам на прибыль организаций до 0,1% вместо 20% - в течение первых 10 налоговых периодов с момента получения прибыли, до 5% вместо 20% - в последующие 5 периодов. В оставшийся период будет действовать ставка 10%. По налогу на имущество организаций установлена ставка 0% вместо 2,2% - в течение первых 10 налоговых периодов, 1,1% - в последующие 5 периодов, - сообщили в Инвестагентстве.