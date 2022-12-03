В Тюмени с начала года 20 человек погибли в лобовых столкновениях автодорогах

В Тюменской области усилили патрулирование на опасных участках автодорог. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В эти выходные патрули ГИБДД Тюменской области усилили контроль за опасными участками федеральных автодорог, на которых ежегодно гибнут люди в лобовых столкновениях. Патрулирование должно предотвратить частные выезды ну встречную полосу.

Столкновения при выезде на встречку наиболее летальны и вызывают самые тяжелые последствия. В этом году в 81 лобовом столкновении погибли 20 человек (каждый седьмой погибший в дорожных авариях в регионе), 154 человека получили ранения.

Наряды ДПС будут выявлять опасные выезды на встречную полосу на федеральных автодорогах области, в том числе, на самых протяженных, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск.

Из-за уменьшения сцепления с дорожной поверхностью именно зимой выезд на встречную полосу движения наиболее опасен. ГИБДД рекомендует не совершать опасных маневров на трассах и выбирать безопасную скорость.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на трассе «Тюмень — Омск» ограничили движение транспорта до скорости 50 км/час в связи с ремонтными работы в Ялуторовском районе.