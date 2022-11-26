«Лето в Тобольском Кремле» - в ТОП-3 туристических событий России в области культуры и искусства Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» занял третьем место в номинации «Лучшее туристические событие в области культуры и искусства с населением свыше 100 тыс. человек» Национальной премии Russian Event Awards. В финале проекта, который прошел 19 ноября в Нижнем Новгороде, представлено 314 проектов из 55 регионов страны.

Участниками XIII музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» в 2022 году стали более 10 тысяч человек из разных регионов России. Впервые в истории фестиваля мероприятие длилось 10 дней, концерты проходили в Тобольске и Тюмени. Ключевым событием музыкального события стал концерт под открытым небом в Тобольске 2 июля на территории Софийского двора Тобольского кремля. Поклонники смогли услышать премьеру оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», а также послушать лучшие коллективы Тюменской филарсонии и звезд мировой оперы – солистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

Напомним, Тюменская область получила от Федерального агентства по туризму Российской Федерации субсидию на фестиваль «Лето в Тобольском кремле. Сибирские сезоны». Поддержка от правительства составила 14,5 миллиона рублей. Мероприятие запланировано на следующий год, оно пройдет с 27 мая по 30 июля в Тобольске. В программу включены концерты и кухня, которые раскроют гостям историю и традиции Тюменской области.

Субсидию регион получил в рамках конкурса. В условиях сообщается, что выделенную сумму победитель может потратить на организацию площадки, разработку концепции, оплату хедлайнеров, на продвижение и оборудование с арендой.

- Финансируется мероприятие в размере не менее 30% от общей суммы расходов за счет средств внебюджетных источников, – также отмечено в условиях конкурса на сайте Федерального агентства по туризму.