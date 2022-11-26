Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье26 ноября 2022 12:48

Жителей Тюменской области проверяют на туберкулез на новом рентгеновском аппарате

На нем провели уже 500 исследований
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Жителей Тюменской области проверяют на туберкулез на новом рентгеновском аппарате

Жителей Тюменской области проверяют на туберкулез на новом рентгеновском аппарате

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 500 исследований провели в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре на новом рентгеновском аппарате, который не так давно поступил в рамках финансирования из регионального бюджета. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 «Полидиагност» вместе со стандартными функциями имеет более современные, уникальные для Тюмени возможности.

По словам врача-рентгенолога, заведующего отделением лучевой диагностики Екатерины Аскаровой, томосинтез – рентгенографический метод исследования, который помогает увидеть мелкие патологические изменения до 2 мм.

- Диагностические возможности этого метода намного шире, нежели при обычной цифровой рентгенографии. Низкая доза облучения позволяет использовать томосинтез как скрининговый метод, также возможно обследовать пациентов с металлическими имплантатами без возникновения артефактов, - отметила Екатерина Аскарова.

Специалист подчеркнула, что метод – достойная замена компьютерной томографии, и он использован уже у 32 пациентов. С помощью функции «мультиэнергия» можно получить реконструкцию с подавлением костной или мягкой тканей. Это облегчит скрининг органов дыхания контактных пациентов, в случае которых при использовании стандартной рентгенографии изменения могут быть скрыты костной тканью и остаться недиагностированными.

Как отметила главный врач Областного клинического фтизиопульмонологического центра Наталья Пирогова, одним из основных методов обследования на туберкулез является рентгенография. Новое оборудование, купленное благодаря департаменту здравоохранения Тюменской области в кратчайшие сроки взамен вышедшего из строя, позволит повысить качество диагностики первичных пациентов и улучшить контроль проведения противотуберкулезной терапии.