Жителей Тюменской области проверяют на туберкулез на новом рентгеновском аппарате Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 500 исследований провели в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре на новом рентгеновском аппарате, который не так давно поступил в рамках финансирования из регионального бюджета. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 «Полидиагност» вместе со стандартными функциями имеет более современные, уникальные для Тюмени возможности.

По словам врача-рентгенолога, заведующего отделением лучевой диагностики Екатерины Аскаровой, томосинтез – рентгенографический метод исследования, который помогает увидеть мелкие патологические изменения до 2 мм.

- Диагностические возможности этого метода намного шире, нежели при обычной цифровой рентгенографии. Низкая доза облучения позволяет использовать томосинтез как скрининговый метод, также возможно обследовать пациентов с металлическими имплантатами без возникновения артефактов, - отметила Екатерина Аскарова.

Специалист подчеркнула, что метод – достойная замена компьютерной томографии, и он использован уже у 32 пациентов. С помощью функции «мультиэнергия» можно получить реконструкцию с подавлением костной или мягкой тканей. Это облегчит скрининг органов дыхания контактных пациентов, в случае которых при использовании стандартной рентгенографии изменения могут быть скрыты костной тканью и остаться недиагностированными.

Как отметила главный врач Областного клинического фтизиопульмонологического центра Наталья Пирогова, одним из основных методов обследования на туберкулез является рентгенография. Новое оборудование, купленное благодаря департаменту здравоохранения Тюменской области в кратчайшие сроки взамен вышедшего из строя, позволит повысить качество диагностики первичных пациентов и улучшить контроль проведения противотуберкулезной терапии.