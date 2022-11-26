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НовостиЗвезды26 ноября 2022 12:14

Библиотекарь из Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки

Результаты конкурса объявили 16 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Библиотекарь из Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки

Библиотекарь из Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки

Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Специальную премию Российской государственной библиотеки «Лучший библиотекарь нового поколения», которая учреждена для специалистов модельных библиотек, на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022» получила главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева. Результаты конкурса объявили 16 ноября 2022 во время торжественного мероприятия в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

По словам победительницы, стать лучшей в номинации – это профессиональное счастье и знак, что она двигается в правильном направлении и вносит вклад в развитие культуры города и области.

- Модельные библиотеки открывают колоссальные профессиональные перспективы, любое увлечение можно грамотно вплести в основные должностные обязанности, и это дает возможность самореализации, - отмечает Анна Сигуева.

В общей сложности на конкурс 2022 года приняли 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в т.ч. 10 заявок – от библиотекарей Тюменской области.

Наш регион – лидер в Уральском федеральном округе по количеству открываемых модельных библиотек. Например, в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тюмени, Ялуторовске, Боровском и в Омутинском районе открылось пять библиотек. В них появились новые пространства для делового общений и прикладного творчества, конференц-залы и читай-холлы. Это дает библиотекарям и читателям новые возможности организации и проведения мероприятий разных форматов.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в 2020 году в Ишиме открылась первая в Тюменской области модельная библиотека. Её построили в рамках национального проекта «Культура».