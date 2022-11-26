Библиотекарь из Ишима Анна Сигуева получила специальную премию Российской государственной библиотеки Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Специальную премию Российской государственной библиотеки «Лучший библиотекарь нового поколения», которая учреждена для специалистов модельных библиотек, на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022» получила главный библиотекарь Центральной модельной библиотеки Ишима Анна Сигуева. Результаты конкурса объявили 16 ноября 2022 во время торжественного мероприятия в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.

По словам победительницы, стать лучшей в номинации – это профессиональное счастье и знак, что она двигается в правильном направлении и вносит вклад в развитие культуры города и области.

- Модельные библиотеки открывают колоссальные профессиональные перспективы, любое увлечение можно грамотно вплести в основные должностные обязанности, и это дает возможность самореализации, - отмечает Анна Сигуева.

В общей сложности на конкурс 2022 года приняли 175 заявок от специалистов библиотек из 59 регионов России, в т.ч. 10 заявок – от библиотекарей Тюменской области.

Наш регион – лидер в Уральском федеральном округе по количеству открываемых модельных библиотек. Например, в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тюмени, Ялуторовске, Боровском и в Омутинском районе открылось пять библиотек. В них появились новые пространства для делового общений и прикладного творчества, конференц-залы и читай-холлы. Это дает библиотекарям и читателям новые возможности организации и проведения мероприятий разных форматов.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в 2020 году в Ишиме открылась первая в Тюменской области модельная библиотека. Её построили в рамках национального проекта «Культура».