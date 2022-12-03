Четверо тюменцев стали амбассадорами «Росмолодежь.Гранты»

Фото с сайта Тульского государственного педагогического университета имени Толстого.

Тюменцы Айгерим Укапаева, Светлана Ефимова, Федор Маслов и Павел Денисов вошли в число лучших по итогам первого конкурса «Я — амбассадор Росмолодежь.Гранты». Все они занимаются социальными проектами, которые стали возможны благодаря победе в грантовых конкурсах.

Светлана Ефимова учит школьников Ялуторовска мастерству черлидинга. Федор Маслов развивает сельские территории, обучая молодежь медиаграмотности. Павел Денисов обучает волонтеров-поисковиков новым методам работы на полях сражений Великой Отечественной войны. Айгерим Укапаева организовала школу модераторов и тренеров для тех, кто хотел развивать надпрофессиональные навыки и получить новую профессию, об этом пишет moi-portal.ru.

- Мне было волнительно, когда узнала результаты конкурса. Но быть амбассадором — честь, потому что буду рассказывать о возможностях, которые могут использовать такие же инициативные ребята. Я знаю, как важно найти человека, который бы подсказал и направил. И теперь я буду тем самым проводником, который ответит на вопросы, поможет заполнить заявку и сделать проект еще лучше, глубже и значимей, — рассказала Айгерим Укапаева.

В первом конкурсе «Я – Амбассадор Росмолодежь.Гранты» приняли участие 250 человек из 62 регионов России. В Сотню лучших пошли представители 49 городов.