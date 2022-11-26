В тюменской библиотеке для слепых волонтеров учат создавать тактильные книжки-игрушки Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Специальной библиотеке для слепых впервые прошел обучающий мастер-класс для волонтеров по изготовлению тактильных рукодельных книжек-игрушек. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках проекта «Инклюзивная книжная мастерская «ТАКТИМО: прикоснись к профессии» в сотрудничестве с Содружеством библиотек Тюменской области библиотека имени Менделеева в своем филиале Специальной библиотеке для слепых.

Темой первой встречи стало знакомство с тактильными книгами. Библиотекари рассказали участникам о том, как возникли тактильные рукодельные издания, какие бывают разновидности таких книг на примерах книг из фонда Специальной библиотеки. Главная задача организаторов – познакомить волонтеров, которые заявились на участие в проекте, с основами изготовления тактильных книг.

«Инклюзивная книжная мастерская «ТАКТИМО: прикоснись к профессии» – это проект, который нацелен на создание серии тактильных книг о профессиях для незрячих и слабовидящих детей. Такие издания познакомят детей с медицинскими, рабочими специальностями, а также с профессиями, которые связаны с музыкой.

Проект нацелен на социокультурную интеграцию детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через досуговую, творческую деятельность и раннее профориентационное просвещение. Тактильные книги разработают для ребят старшего дошкольного и среднего школьного возраста с разной степенью нарушения зрения. Специально разработанные методички по использованию таких книг пригодятся родителям и педагогам, которые проводят уроки профориентации.

Проект «Инклюзивная книжная мастерская «ТАКТИМО: прикоснись к профессии» реализуется Содружеством библиотек Тюменской области и Тюменской областной научной библиотекой им. Д.И. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.