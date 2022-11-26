В селе Казанском полностью отремонтировали областную больницу №14 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт здания инфекционного отделения областной больницы №14 села Казанское идет полным ходом. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения – одного из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Его главная цель – повысить доступность и качество медицинской помощи жителям региона.

На ремонт «инфекционки» из бюджета Тюменской области выделено почти 122 млн рублей. Сегодня здесь полностью завершили устройство кровли, кирпичных перегородок и заменили оконные блоки. Сейчас специалисты работают по устройству водоснабжения и отопления, а также занимаются отделкой внутренних помещений и благоустройством территории. Объект планируется сдать до конца 2022 года, так что совсем скоро здесь пройдет торжественное открытие.

По словам главврача областной больницы №14 Дмитрия Суворова, главная задача – создать комфортные условия для медиков и пациентов, ведь от этого напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в тюменских больницах пройдет масштабный капремонт. На эти цели выделено почти 400 млн рублей. На эти же средства закупят и новое оборудование в отдельные медучреждения. Распоряжение подписано губернатором региона Александром Моором. По словам главы Тюменской области, новое оборудование получат областные больницы № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде. В конце года завершится строительство поликлиники в Каскаре – туда тоже доставят медтехнику.