На трассе Тюмень — Омск установили ограничение скорость в 50 км/час

В Тюменской области ограничили движение на участке федеральной трассы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Ялуторовском районе идет ремонт участка дороги с 42 по 74 километр. В связи с этим госавтоинспекцией Тюменской области принято решение об ограничении скорости движения на этом отрезке до 50 км/час. В некоторых местах тут запрещен обгон.

На этой же трассе в Омутинском районе патрульные контролируют участок трассы на 167 километре, где нередко регистрируют опасные обгоны с выездом на встречную полосу.

Патрульные экипажи дежурят и на трассе Тюмень — Курган. Особо опасным признан участок с 100-го до 117 километр. Здесь есть затяжного подъема, мосты и сложные повороты.

А на трассе Тюмень - Тобольск впервые появился участок, где официально разрешена скорость свыше 90 км/час. Знак «100» действует с 15 по 118 километр автодороги. Но это разрешение касается только легкового транспорта. Такое новшество связано с расширением трассы.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала в ноябре 2021 года об открытии четырехполосной трассы от Тюмени до Тобольска.