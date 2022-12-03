В Тюмени отремонтируют почти полсотни дворов в 2023 году

В Тюмени продолжат благоустраивать дворовые территории. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В 2023 году в Тюмени продолжать ремонт дворовых территорий. При этом по каждому адресу перед благоустройством произведут замену инженерных сетей, а установку спортплощадок и зон тихого отдыха будут согласовывать с местными жителями.

Из запланированных на 2023 года 46 дворов больше всего приходится на центральный округ — 14 территорий, в Калининском и Ленинском — по 13, в Восточном — 6. Всего на эти цели выделят 739 миллионов рублей, об этом пишет «Вслух.ру».

В рамках благоустройства дворовых территорий обустраивают детские и спортивные площадки, площадки для хознужд, парковки для автомобилей. Кроме того ремонтируют дороги и подъезды к домам, делают водоотводы. Во дворах появляется современное освещение, территории озеленяют.

В 2023 году треть городского бюджета Тюмени планируют потратить на обеспечение комфортной городской среди — 12 млрд 711 миллионов рублей. Из них 231 миллион потратят на благоустройство общественных территорий.

В программе с 2011 по 2023 год в Тюмени запланировали благоустройство 695 дворовых территорий. В конце 2023 года общая сумма потраченных на программу средств превысит 6 миллиардов рублей.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что в ноябре был завершен процесс благоустройства дворовых территорий по адресам: ул. Жуковского, 30; ул. Ермака, 29; ул. Ершова, 21. Жители этих домов до реализации программы жаловались на то, что даже для похода до мусорных контейнеров необходимо надевать калоши.