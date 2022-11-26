Новую медицинскую мебель закупили для бактериологической лаборатории ишимской больницы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В бактериологической лаборатории ишимской областной больницы №4 появилась новая специализированная медицинская мебель, включая столы, стеллажи, шкафы, стулья, тумбы и универсальные тележки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам заведующей бактериологической лабораторией ОБ №4 Валентины Скорняковой, в больнице «как будто отметили второе новоселье». Капитальный ремонт здесь провели в 2019 году, но тогда не было финансовой возможности все обновить. Однако сейчас условия кардинально изменились, стали более комфортными, что способствует созданию рабочего настроения.

- Наконец-то, мы с деревянных табуретов пересели на специальные, вращающиеся стулья, за новые лабораторные столы. Теперь можем пользоваться легкими и маневренными каталками, - отметила Валентина Скорнякова.

Лабораторный корпус построили в 1980 году. Как отметила Валентина Скорнякова, с того времени часть мебели оставалась прежней. Однако сегодня в лабораторию купили новую современную, обработанную специальным полимерно-порошковым покрытием, мебель. Это делает ее устойчивой к дезинфицирующим средствам.

Отметим, что каждый год в стенах лаборатории проводят около 25 тысяч исследований, которыми занимаются 3 врача-бактериолога высшей категории и 7 лабораторных техников. Исследования выполняются как для стационара и поликлиник Ишима, так и для пяти районных больниц юга Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в филиалы четвертой ишимской областной больницы №4 (села Абатское, Армизонское и Бердюжье) поступило новое медицинское оборудование, инвентарь, функциональные кровати, столы, стулья, детская мебель, шкафы, холодильники и многое другое.