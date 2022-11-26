Тюменская компания с успехом продает гофротару и гофрокартон в регионы УрФО Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Предприятие «ГофропакТюмень» в рамках модернизации производства ввёл в эксплуатацию новую высокотехнологичную линию. Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, компания двадцать лет работает над выпуском гофротары и гофрокартона для предприятий всех отраслей промышленности. Поставки осуществляются в Тюменскую, Омскую, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую области, в Пермский край. В ближайших планах – экспорт продукции в Республику Казахстан.

Основными заказчиками продукции в Тюменской области являются: Ялуторовский молочный комбинат АО «Данон Россия», птицефабрика «Продо Тюменский бройлер», Ишимский мясокомбинат, тепличный комбинат «ТюменьАгро», Ишимская кондитерская фабрика «Кондитер Профи».

Стоимость проекта составляет 55 млн рублей, прогнозируемый объем выпускаемой продукции - 43 млн. кв. м в год. По договору лизинга компания купила линию сухой части гофроагрегата производства JUSTU. Новое оборудование более чем на 20% увеличило производительность работ и значительно уменьшило объем технологических отходов.

За три месяца удалось произвести и продать более 11 млн. кв. м гофрокартона и изделий из него. Два года назад выручка составляла 761 млн рублей, а в 2021 году - уже 1 млрд 735 млн 318 тыс. рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания. К примеру, за пять месяцев в регионе произведено почти 13 тысяч тонн мяса, примерно на 5% больше, чем в прошлом году за это же время. Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей.