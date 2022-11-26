В Тюменской области объявили победителей регионального конкурса «Книга года – 2022»
Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области
В Тюменской области объявили победителей регионального конкурса «Книга года – 2022», который объединил лучших писателей и поэтов Тюменской области, Югры и Ямала. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, на конкурс представили 155 изданий, из которых в шорт-лист отобрали 28 изданий. Для ознакомления их представили на сайте Тюменской областной научной библиотеки.
Самыми популярными номинациями стали:
«Лучшая научная книга» — 39 изданий
«Лучшая поэтическая книга» — 38 книг
«Лучшая книга о родном крае» — 22 издания
Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, конкурс способствует развитию книжного дела в регионе, укрепляет творческое сотрудничество издателей, авторов книг и библиотекарей, объединяет читателей в единое пространство книжной культуры.
- Уверена, что конкурс дал импульс профессиональному росту наших прозаиков и поэтов, совершенствованию писательского мастерства и художественного слова. Благодарю организаторов за успешное проведение конкурса. Поддержка и развитие книгоиздательства в области — важнейшее направление нашей культурной политики, - отметила Елена Майер.
Отметим, что проект «Региональный конкурс «Книга года» - победитель конкурса среди СО НКО, который проводит департамент культуры Тюменской области. Он реализуется на средства субсидии областного бюджета в рамках национального проекта «Культура».
С первого дня со всеми книгами работали эксперты и члены жюри. Учитывая, что на «Книгу года» представили массу хорошей литературы, в процессе шли бурные дебаты, чтобы определить победителя.