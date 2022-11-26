В Тюменской области объявили победителей регионального конкурса «Книга года – 2022» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Тюменской области объявили победителей регионального конкурса «Книга года – 2022», который объединил лучших писателей и поэтов Тюменской области, Югры и Ямала. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, на конкурс представили 155 изданий, из которых в шорт-лист отобрали 28 изданий. Для ознакомления их представили на сайте Тюменской областной научной библиотеки.

Самыми популярными номинациями стали:

«Лучшая научная книга» — 39 изданий

«Лучшая поэтическая книга» — 38 книг

«Лучшая книга о родном крае» — 22 издания

Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, конкурс способствует развитию книжного дела в регионе, укрепляет творческое сотрудничество издателей, авторов книг и библиотекарей, объединяет читателей в единое пространство книжной культуры.

- Уверена, что конкурс дал импульс профессиональному росту наших прозаиков и поэтов, совершенствованию писательского мастерства и художественного слова. Благодарю организаторов за успешное проведение конкурса. Поддержка и развитие книгоиздательства в области — важнейшее направление нашей культурной политики, - отметила Елена Майер.

Отметим, что проект «Региональный конкурс «Книга года» - победитель конкурса среди СО НКО, который проводит департамент культуры Тюменской области. Он реализуется на средства субсидии областного бюджета в рамках национального проекта «Культура».

С первого дня со всеми книгами работали эксперты и члены жюри. Учитывая, что на «Книгу года» представили массу хорошей литературы, в процессе шли бурные дебаты, чтобы определить победителя.