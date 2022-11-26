Филиалы ишимской больницы №4 получили новое медицинское оборудование Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В филиалы четвертой ишимской областной больницы №4 (села Абатское, Армизонское и Бердюжье) поступило новое медицинское оборудование, инвентарь, функциональные кровати, столы, стулья, детская мебель, шкафы, холодильники и многое другое. По словам главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева, с просьбой обеспечить оборудованием детских и взрослых стационаров руководство медучреждения обратилось к губернатору Александру Моору.

- На эти цели из бюджета региона было направлено 8 млн 200 тыс. рублей. Большая часть оснащения уже поставлена и смонтирована. Получить новое оснащение мы смогли благодаря правительству Тюменской области, - отметил Вячеслав Афанасьев.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году в трех указанных районных больницах капитально отремонтировали здания, однако мебель и оборудование остались прежними и требовали замены. К Вячеславу Афанасьеву неоднократно обращались обеспокоенные жители сел, которым хотелось, чтобы новыми были не только помещения, но и их содержимое. После того, как оборудование поступило в больницы, все медучреждения включились в процесс создания комфортной среды в своих подразделениях.

Как отметил заведующий Армизонской районной больницей Нурлан Жакенов, и персонал, и пациенты уже оценили перемены. Всю мебель собрали в считанные дни и расставили ее по местам.

- Ощущаем второе новоселье. Спасибо руководству ОБ №4 и Правительству области, что создали для нас современные, комфортные условия, - отметил Нурлан Жакенов.