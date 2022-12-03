В Аромашевском районе Тюменской области станет легче получить водительские права

Получить права в Аромашевском районе станет проще Фото: Андрей Новиков

В Аромашевском районе раньше не было возможности отучиться на права категории «Б», прихоилось ездить в соседние районы.

В июне 2022 года на базе Дома детского творчества в Аромашево открыли автошколу. На подготовку её открытия по словам главы района Игоря Власова, ушло три года.

- В группе — девять человек. Это требование законодательства: рассчитывается нагрузка на автомобиль. База у нас создана отличная: хороший автодром, оборудованный автокласс. Чтобы была возможность набрать еще одну группу, необходимо приобрести еще один автомобиль и внести изменения в учредительные, разрешительные документы, лицензию. Мы постараемся поработать в данном направлении, - приводит слова Игоря Власова «Тюменская линия».

По словам чиновника уже сейчас спрос огромный, а запись на обучение — на три года вперед.

- Первая группа курсантов закончила обучение, теоретические экзамены сдали все. Часть из них уже сдала практическую часть. Вторая группа начала обучение с 22 ноября, они закончат 22 февраля, - рассказал Игорь Власов в ходе прямой линии в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала о том, где можно попрактиковаться в вождении в областном центре.