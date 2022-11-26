Тюменское предприятие по производству антрацитовых блоков создало 6 новых рабочих мест Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Двадцать тысяч блоков в месяц планирует выпускать тюменский цех энергоэффективных стеновых материалов на первом этапе. По словам начальника Цеха и главного технолога Дмитрия Губина, для производства здесь используют тюменское и уральское сырье, а значит нет зависимости от курса валют и ограничительных мер.

- Антрацитовые блоки находятся в одной ценовой категории с шлакоблоками и керамзитоблоками, но при этом имеют лучшие характеристики по потребительским свойствам. Благодаря более низкому водопоглощению повышается морозостойкость блоков и снижаются теплопотери. В итоге при одинаковых затратах собственник экономит на отоплении до 25%, -рассказал Дмитрий Губин.

Объем инвестиций составил 3,5 млн рублей, создано шесть рабочих мест. Поддержку предприятию оказал Фонд микрофинансирования центра «Мой бизнес» Тюменской области, который предоставил займ по программе «Легкий старт» на три года под 8 %, с отсрочкой платежа по сумме основного долга до 6 месяцев.

Блоки производят по лицензии и в соответствии с рецептурой, которая защищена правообладателем. А это исключает вероятность покупки кустарного изделия. В состав антрацитового блока входит уголь и его производные в разных пропорциях, что исключает возникновение отсыревших углов и плесени в доме. Такой материал строители используют при возведении конструкций до трех этажей, в монолитно-каркасном домостроении многоэтажек как материал для заполнения стен.

Предприятие уже поставляет антрацитовые блоки строителям Тюменской области. А спрос на индивидуальную застройку позволит масштабировать бизнес в Тобольском, Ишимском районах и в Заводоуковском городском округе.