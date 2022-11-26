Семь мастериц презентуют вышитую бисером и лентами карту Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

«Объединение Ишимский городской культурный центр» и Дом национальных культур и ремесел города Ишима с 20 октября по 12 декабря проводят творческий проект «Вышиваем Тюменскую область» в рамках нацпроекта «Культура». За это время ишимские мастерицы создадут карту Тюменской области, вышитую крестиком, гладью и бисером.

По словам координатора проекта, методиста по прикладному творчеству Елены Подкопаевой, главной задачей проекта является укрепление ремесленной славы ишимских мастеров, поддержка талантливых мастеров, развитие и популяризация народного творчества.

- Традиционно женщины начинали заниматься рукоделием осенью, после уборки урожая, поэтому этот период наиболее благоприятен для начала работы, - рассказала Елена Подкопаева.

Карту Тюменской области вышивают семеро вышивальщиц Ишима и Ишимского района в разных техниках: вышивание крестиком, гладью, лентами, бисером, машинная вышивка. Готовые изделия они выложат на детали, которые повторяют контуры определенного района. Затем заготовки соберут и приклеят на деревянное основание, размер которого – полтора на полтора метра.

Шедевр вышивки презентуют в Концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ Ишима 12 декабря, в рамках празднования Дня Конституции России.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что «Ткачество – это океан технологий, образов, возможностей, материалов и видов творчества». Именно так говорит о деле своей жизни вышивальщица Ольга Козловская. Профессии она отдала более 40 лет, причем первой серьезной работой была реконструкция полотенце в технике «дымка» во время учебы в Московском художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина.