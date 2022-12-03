В Тюменской области проходит Кубок России по биатлону

Фото из группы Вконтакте "Сборная России по Биатлону".

В Уватском районе продолжается второй этап Кубка России по биатлону.

В расписании 3 декабря женский и мужской спринт. Женскую гонку выиграла с двумя промахами Ирина Казакевич из Екатеринбурга. А на втором месте чемпионка Европы и Мира (среди девушек) тюменка Виктория Сливко.

1. Ирина Казакевич — 24.37,9 (2 промаха).

2. Виктория Сливко — отставание 6,5 секунды (0).

3. Тамара Дербушева + 23,5 (0).

4. Екатерина Носкова + 35,8 (1).

5. Анастасия Батманова + 54,2 (0).

6. Антонина Кирсанова + 57,0 (1).

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/biathlon/news-4914863-irina-kazakevich-s-dvumya-promahami-vyigrala-sprint-na-2-m-etape-kubka-rossii-po-biatlonu.html?utm_source=copypaste

Завтра, 4 декабря, заключительный день этапа. Спортсменов ждет смешанная эстафета.

В связи с погодными условиями возможен перенос гонок.

Третий этап Кубка Росси по биатлону приме областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменском районе вблизи села Мичурино. Он пройдет с 6 по 12 декабря. Стоимость билетов для зрителей начинается от 300 рублей.