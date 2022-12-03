Стоит ли тюменцам приобщать к закаливанию детей, - рассказал врач

Моржевание может омолодить организм. Фото: Андрей Новиков

С научной точки зрения закаливание действительно может повысить иммунитет и омолодить организм, но для грудных детей это может быть очень опасно. У неподготовленного ребенка может попросту остановиться дыхание. Об этом рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Тюмени Игорь Ярков.

По мнению врача нет оптимального возраста, с которого можно начинать закаливание, здесь всё индивидуально для каждого организма. Именно поэтому перед тем, как начинать заниматься закаливанием детей стоит пройти консультацию у врача.

Некоторые тюменцы думают, что стоить приобщать детей к этому процессу как можно раньше. Игорь Ярков считает, что многие молодые мамы не учитывают особенности организма детей. Например, при диатезе это точно противопоказано, - пишет «АиФ — Тюмень».

Моржевания с научной точки зрения действительно может повышать омолаживать организм из-за ускорения метаболических процессов, но только в случае, когда человек подготовлен и относительно здоров.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала о традиционном заплыве тюменских моржей.