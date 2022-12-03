Стоит ли тюменцам приобщать к закаливанию детей, - рассказал врач

Моржевание может омолодить организм.
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С научной точки зрения закаливание действительно может повысить иммунитет и омолодить организм, но для грудных детей это может быть очень опасно. У неподготовленного ребенка может попросту остановиться дыхание. Об этом рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Тюмени Игорь Ярков.
По мнению врача нет оптимального возраста, с которого можно начинать закаливание, здесь всё индивидуально для каждого организма. Именно поэтому перед тем, как начинать заниматься закаливанием детей стоит пройти консультацию у врача.
Некоторые тюменцы думают, что стоить приобщать детей к этому процессу как можно раньше. Игорь Ярков считает, что многие молодые мамы не учитывают особенности организма детей. Например, при диатезе это точно противопоказано, - пишет «АиФ — Тюмень».
Моржевания с научной точки зрения действительно может повышать омолаживать организм из-за ускорения метаболических процессов, но только в случае, когда человек подготовлен и относительно здоров.
«Комсомольская правда — Тюмень» ранее рассказывала о традиционном заплыве тюменских моржей.