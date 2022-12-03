О чем стоит спросить и где промолчать на собеседовании, чтобы трудоустроиться в Тюмени

Как устроиться на работу в Тюмени.

О том, как устроиться на работу в Тюмени рассказала руководитель проектов HeadHunter Урал, эксперт направления «Обучение» Ольга Гибадуллина.

Главный совет эксперта — вы должны вызвать у потенциального работодателя интерес. Обязательно стоит проявить свои профессиональные качества, подкованность в отрасли и амбициозность. Если работу вы ищете после длительного перерыва, например после декретного отпуска, можно рассказать о том, что вы не растеряли навыки и продолжаете интересоваться профессией. Например, освоили работу в формате фриланса и дистанционки, проходили онлайн-курс и читали профессиональную литературу.

Не стоит стесняться и в случае, если работы по предлагаемой специальности у вас еще не было. Если у вас есть желание развиваться, то его обязательно нужно проявить. Для этого узнайте побольше о компании и предлагаемой должности.

- Изучите сайт и социальные сети предприятия, почитайте новости в СМИ о нем. Это поможет вам оценить, действительно ли эта работа вам подходит, а также сформировать вопросы к работодателю, - приводит слова Ольги Гибайдуллиной «Тюменская область сегодня».

У вас наверняка могут быть и собственные вопросы к будущему работодателю. Обязательно стоит спросить про зарплату, график работы и особенности работы компании.

Будьте готовы рассказать о себе и своей бывшей (или нынешней) работе. Для этого эксперт советует отрепетировать речь, чтобы она была лаконичной и грамотной. Но не стоит делать из этого слишком подробный рассказ: трех минут достаточно.

Иногда не лишним будет продумать ответ на вопрос о том, кем вы видите себя через какое-то время. Некоторые компании ищут работников без возможности карьерного роста. При наличии у вас больших и заслуженных амбиций, работодатель может решить, что на одном месте вы долго не протянете.

Но бывает и наоборот. Порой для дополнительного импульса развития ищут очень активного работника, который с личностным ростом даст хороший толчок коллегам.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в регионе резко выросли зарплаты.