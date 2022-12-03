Тюменский ХК «Рубин» в декабре проведет ещё 9 матчей

ХК «Рубин» из Тюмени проведет серию матчей ВХЛ на домашней арене. Фото - "ХК «Рубин» (Тюмень)" в ВК.

Уже сегодня, 3 декабря, ХК Рубин встретит на домашней арене «Звезду» из Москвы. Две недели назад тюменцы уверенно обыграли московскую команду на выезде со счетом 5:2. Поединок во дворце спорта начнется в 17 часов, действует сниженная цена выходного дня.

А в понедельник, 5 декабря, ХК «Рубин» встретится в Тюмени с тульским «АКМ». В отличие от московской команды, матч с туляками закончился не в пользу тюменского клуба. Матч 13 ноября закончился в овертайме со счётом 2:3.

Всего ХК «Рубин» в декабре проведет еще 9 матчей. В рамках PARI Чемпионата ВХЛ и закончит 2022 год выездными играми. Сейчас в разгаре домашняя серия.

С «Омскими крыльями» «Рубин» сыграет 10 декабря в Омске, с «Металлургом» - 12 декабря в Новокузнецке, с «Соколом» - 15 декабря в Красноярске, с «Ермаком» - 17 декабря в Ангарске. Все эти клубы в прошлом месяце приезжали играть в Тюмень, - пишет «Вслух.ру».

Последний матч 2022 года «Рубин» сыграет на выезде в Санкт-Петербурге. У тюменцев будет шанс еще раз победить «Динамо СПБ», этот матч состоится 28 декабря, а 30 декабря - отыграться за поражение в матче со «СКА-Невой». В октябре клубы играли в Тюмени. В домашних встречах «Рубин» уверенно переиграл «Динамо» со счетом 5:1, но уступил «СКА-Неве» - 1:2.

Сейчас «Рубин» находится на пятом месте турнирной таблицы, обеспечивая себе место в плей-офф.

Плей-офф чемпионата ВХЛ начнется 21 февраля. В серии игр на вылет сыграют 16 из 25 клубов лиги. Финала Кубка Петрова запланирован на 30 апреля 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в середине ноября «Рубин» занимал вторую строчку в ВХЛ.