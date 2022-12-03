В Ишиме спасли нескольких пациентов с сильным обморожением

Фото со страницы Вконтакте областной больницы №4.

Из-за аномальных холодов в Тюменской области медицинская помощь всё чаще необходима людям, замерзающим на улицах. В Ишимском районе за последние две недели скорая помощь трижды выезжала на вызовы, связанные с обморожениями.

Активно помогают замерзающим и неравнодушные ишимцы. Жители одного из сёл района нашли на улице 90-летнего дедушку. Они вызвали скорую и до её приезда обогревали пенсионера тёплыми куртками. Прибывшие на вызов медики обнаружили у пожилого человека обморожения кистей рук, стоп и ягодиц. Дедушку с общим переохлаждением доставили в областную больницу №4 в Ишиме, где его поместили в реанимационное отделение.

На момент поступления у ишимца были обморожения конечностей 4 степени.

- С учетом сопутствующих хронических заболеваний пациенту была назначена инфузионная терапия, подключены вазопрессоры, антикоагулянты и обезболивающие препараты, - рассказал завотделением Николай Колмаков. – После стабилизации жизненных функций, мужчину перевели в хирургическое отделение.

С похожими симптомами в хирургическое отделение областной больницы №4 на этой неделе доставили двоих мужчин, пострадавших от мороза. У одного из них было сильнейшее переохлаждение, температура тела при поступлении была 32,5°. Скорую помощь к замерзающим вызвали неравнодушные ишимцы.

В больнице спасли жизнь обоим.

Если вы увидели на улице замерзающего человека, постарайтесь отвести его в тепло и позвоните в скорую помощь. Чем быстрее будет оказана помощь, тем быстрее организм и кожные покровы придут в норму.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала о том, что делать при обморожениях.