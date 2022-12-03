В Тюмени 3 декабря 2022 года немного потеплеет после аномальных морозов

В Тюмени 3 декабря будет переменная облачность, без осадков Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области 3 декабря 2022 года преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность, местами изморозь, ветер северный с переходом на западный 1-6 м/с. Ночью в Тюмени -22-27 градусов, при прояснении до -32 градусов, днем -15-20.

В районах Тюменской области днём 3 декабря также будет на несколько градусов теплее, чем сутками ранее. В Увате, Ялуторовске, Ишиме -16-19 градусов.

По народному календарю 3 декабря (20 ноября по старому стилю) День Прокла. Святой Прокл жил в пятом веке и служил архиепископом в Константинополе. Во время патриаршества Прокла случилось сильное землетрясение, которое разрушило многие города. Жители города во главе с Проклом молились о прекращении землетрясения. Во время одного из таких молебнов некий мальчик неведомой силой поднялся к небу, а затем вернулся на землю целым и рассказал, что слышал пение ангелов. Когда народ повторил за мальчиком слова услышанной им молитвы, землетрясение прекратилось.

- На Прокла проклинай нечисть, — учили люди на Руси. Этим проклятия должны помешать злым силам выйти из-под земли, где они прятались от морозов и не причинили людям вреда.

По народным приметам если 3 декабря шёл снег, то 3 июля обязательно пойдёт дождь. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге.