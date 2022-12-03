Перед администрацией Тюмени установили огромного светящегося медведя

В Тюмени установили огромного белого медведя. Фото: Пресс-служба компании «СУЭНКО»

Вечером 2 декабря в Тюмени устроили праздник для горожан по случаю прибытия в областную столицу семейства белых медведей от СУЭНКО, которые проведут тут всю зиму.

Площадь рядом с администрацией Тюмень украсили к новому году. Возле цирка установили фигуры Матильды Потаповны, которую нарядили в гирлянду длиной 4,8 км. На Умке, Пломбире и Топтыжке гирлянды длиной 2,9 км.

Но самым ярким объектом на площади стал огромный папа Миша, высотой более 9 метров и весом около 6 тонн. На нем гирлянда длиной 8 километров.

Одновременно у Цирка появились светодиодные пирамиды высотой 6 и 9 м, 11-метровая елка, скамья-льдина и пингвины.

В прошлом году светящиеся медведи также зимовали в Тюмени возле цирка. Белые медведи СУЭНКО уже стали символом Нового года.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменцы делятся в соцсетях фотографиями проезжающих по улицам Тюмени медведей. Яркий кортеж проехался по всему городу. Сейчас в Тюмени идет установка новогодних елей в парках и скверах, готовят к открытию ледовые катки.