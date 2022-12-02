В Тюмени проводили седьмую партию мобилизованных бойцов

На вокзале Тюмени проводили мобилизованных в зону СВО. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени вечером 2 декабря состоялась отправка мобилизованных в зону СВО.

– Вы и ваши товарищи по оружию, которые уже направились в зону проведения специальной военной операции, меняют ход мировой истории так же, как это сделали наши деды и прадеды 80 лет назад. Будьте достойными наших героических предков. Мы будем оперативно получать всю информацию о дополнительном обмундировании, снаряжении, оборудовании, которое вам будет необходимо для выполнения боевых задач. Мы оперативно выделим необходимые средства, приобретем и быстро доставим их в места вашего расположения. Берегите друг друга. Удачи, ребята! – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, присутствовавший на вокзале.

Мобилизованным дали время, чтобы пообщаться с родными. На вокзале была организована полевая кухня с горячим чаем.

По традиции каждому бойцу вручили памятную монету в долг как символ возращения домой, а также письма-конвертики с пожеланиями от юных тюменцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что мобилизованным тюменцам передали коллиматорные прицелы и тепловизоры.